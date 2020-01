Seriemente: 'El Visitante', la miniserie de HBO basada en la novela de Stephen King

El Visitante es la nueva miniserie de intriga de HBO. Basada en la novela homónima de Stephen King, la serie sigue la investigación del crimen de un niño de 11 años y los terribles y extraños sucesos sucedidos a todos los implicados. Tras el estreno simultáneo de los dos primeros episodios ya disponibles, HBO publicará uno cada lunes hasta el desenlace. El total son 10 capítulos.

En una pequeña ciudad de Oklahoma el detective Ralph Anderson (Ben Mendelsohn) se enfrenta al horror absoluto. Un terrible crimen ha tenido lugar y todas las pistas apuntan a uno de los miembros más queridos de la comunidad, el entrenador de béisbol y profesor Terry Maitland (Jason Bateman). Tras ser detenido por el abrumador peso de las pruebas de ADN, y crece el acoso mediático contra su familia, empiezan a surgir pistas que apuntan a otra cosa, a algo más... Una serie de contradicciones llevan a Anderson, antes convencido de la culpabilidad de Maitland, a replantearse por entero el caso. Algo que va a chocar con los deseos de sus superiores y la comunidad, deseosa de obtener un culpable. No obstante, el camino que inician Anderson y sus aliados podría llevar a la locura a todos ellos. Se abre el camino hacia un verdadero Expediente X digno de un novelista de terror como Stephen King...

Consistente en 10 episodios de una hora de duración, la miniserie de HBO está protagonizada por Ben Mendelsohn (Bloodline, Ready Player One), nominado al Emmy y al Globo de Oro, como Ralph Anderson; La ganadora del Premio Tony Cynthia Erivo (El color púrpura) como Holly Gibney; Bill Camp (nominado al Emmy por The Night Of) como Howie Salomon; Mare Winningham (nominada al Oscar por Georgia) como la esposa de Ralph, Jeannie Anderson; Paddy Considine como Claude Bolton, gerente de un club de striptease local; Julianne Nicholson como Glory Maitland; Yul Vázquez (Divorce) como la detective de la Oficina de Investigación de Georgia, Yunis Sablo; Jeremy Bobb (The Knick) como Alec Pelley, un investigador privado contratado por Howie; y Marc Menchaca (The Sinner) como el detective Jack Hoskins; con el ganador del Emmy y del Globo de Oro Jason Bateman (Ozark, Arrested Development) como Terry Maitland.

El actor Jason Bateman es, además de uno de los miembros del elenco, productor ejecutivo y director de los dos primeros episodios. La serie está escrita y adaptada a la televisión por Richard Price (responsable de títulos estelares de HBO como The Wire y The Night Of), que también ejerce como productor ejecutivo.