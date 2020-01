Julio González Ronco explica a LD el funcionamiento de la Fundación Real Madrid

10 de septiembre de 1997. Una fecha clave para el Real Madrid. Ese día, el club más exitoso de la historia del fútbol decide crear la Fundación Real Madrid, una entidad sin ánimo de lucro para ayudar a los más desfavorecidos y educar en valores.

En definitiva, "para mejorar la vida de las personas". "Mejorar la vida de esas personas sin hogar, de los parados de larga duración, de la tercera edad, de muchas mujeres, con la idea de fomentar su empoderamiento... y, en definitiva, de cada colectivo que se encuentra en situación de vulnerabilidad para evitar esos escenarios de marginalidad".

Son palabras de Julio González Ronco, el director gerente de la Fundación Real Madrid. Este doctor en Derecho ha gestionado con indudable éxito la institución prácticamente desde su creación. Concretamente en dos períodos, de mayo de 1999 a noviembre de 2006 y de julio de 2009 hasta la actualidad.

González Ronco y sus colaboradores reciben a un equipo de Libertad Digital desplazado a Valdebebas para contarle cuáles son los entresijos de la Fundación Real Madrid, entre cuyas misiones, además de fomentar los valores educativos a través del deporte, también están preservar y conservar el patrimonio histórico del club, a través de su Centro de Patrimonio Histórico, además de organizar distintos eventos.

"El alma del club"

"Una entidad que pierde su historia, pierde parte de su alma y, como ha dicho nuestro presidente (del Real Madrid, Florentino Pérez), si la Fundación es el alma del club, tendrá que cuidarla. Aparte de ese alma, queremos transmitir lo que hemos vivido, lo que nos ha hecho grandes en estos más de 110 años de historia del club. Queremos poder contar a las nuevas generaciones por qué somos grandes, no sólo por lo que ha hecho el equipo en el terreno de juego. Queremos contarles cómo Santiago Bernabéu ofreció jugadores al Manchester United después del accidente aéreo de Múnich para que siguiera en competición (...) Eso es lo que ha hecho grande al Real Madrid: el deseo permanente de superación y su permanencia a lo largo de la historia como referente deportivo e institucional", destaca González Ronco.

Más de 1.000 proyectos en todo el mundo

La Fundación Real Madrid desarrolla más de 1.000 proyectos sociodeportivos y actividades educativas a través del deporte en más de 80 países de todo el mundo atendiendo a más de 100.000 personas, en colaboración con ONG, entidades educativas y organismos sociales.

En España hay 164 proyectos en los que atiende a más de 13.000 alumnos y beneficiarios, entre ellos reclusos en centros penitenciarios, menores hospitalizados, personas de la tercera edad, desempleados y personas sin hogar a través de la actividad deportiva y siempre con la educación en valores por bandera. González Ronco pone un ejemplo elocuente en este sentido: "Aquí en Valdebebas lo he vivido yo. Cuando un padre se ha salido de tono, su propio hijo le ha dicho: 'Papá, por favor, deja de gritar que me estás avergonzando'…. Hay una frase en la Abadía de Westminster que viene a decir algo así como: 'Intenté cambiar el mundo y no pude, intenté cambiar mi país y no pude, intenté cambiar a mi familia y no pude... porque el que tenía que haber cambiado era yo. Si hubiera cambiado yo mi familia habría seguido mi ejemplo y habría cambiado, y quién sabe si habrían cambiado mi país y, quién sabe, si tal vez incluso hubiera podido cambiar el mundo'. Con esto quiero decir que tenemos que cambiar nosotros mismos para que puedan cambiar las nuevas generaciones. Brindarles una nueva oportunidad a través del deporte para mejorar la vida de la gente", explica González Ronco.

Además de todas estas actividades, la Fundación Real Madrid desarrolla campus de verano y clínics en los que, en palabras de Julio González Ronco, "la competición para nosotros tiene muy poca importancia porque el resultado deportivo acaba siendo un 10 por ciento y el 90 por ciento restante viene del comportamiento de los niños en la cancha y de sus padres".

Los eventos

E igualmente organiza eventos como el Corazón Classic Match, un partido anual entre veteranos del Real Madrid y de otros equipos —el próximo rival de los blancos será el Oporto, el domingo 29 de marzo a las 12:00 horas en el Santiago Bernabéu, en un encuentro que volverá a contar con el patrocinio de esRadio—; el Real Family Fest —el verano pasado se celebró en el espacio Mad Cool de Valdebebas la primera edición del mayor festival de Europa para las familias—; o la Carrera Solidaria de la Fundación Real Madrid, que este año celebra su cuarta edición por las calles de la capital de España y cuyo recorrido ha sido modificado para la ocasión debido a las obras de remodelación del estadio Santiago Bernabéu.

La prueba se disputará el domingo 26 de enero, a partir de las 8:55 horas, y en esta ocasión tendrá varias modalidades —recorridos de 5 y 10 kilómetros, así como carreras infantiles entre Cibeles y Neptuno, comenzando y finalizando en la plaza de la Lealtad, en su mayor distancia.

Carrera con fines solidarios

La carrera, que fue presentada esta semana en el palco de honor del Santiago Bernabéu, volverá a contar con rostros conocidos, como los exjugadores Raúl González Blanco —entrenador del Real Madrid Castilla— y Álvaro Arbeloa —actual embajador del club—, y la Fundación Real Madrid espera superar los 7.000 participantes en esta edición.

"Queremos que sea una carrera inclusiva y para todos como lo son los proyectos de la Fundación, a los que se destinan los beneficios de la carrera", dijo Arbeloa, que estuvo presente en la presentación de la carrera junto con Enrique Sánchez, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Real Madrid; Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del club; y Jaime Cue, director de Gold Running.

Las inscripciones para esta IV Carrera Solidaria de la Fundación Real Madrid estarán abiertas hasta el 23 de enero, mientras que la recogida de dorsales comenzará un día después.