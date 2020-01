Javier Alberola Rojas, colegiado castellano-manchego, es protagonista de la actualidad deportiva y no precisamente por una jugada polémica o por una revisión o no del VAR. Javier ha sido TT en Twitter por su pasado en un programa amoroso, en concreto en Next de Antena 3.

El formato consistía en un chico o chica que tenía la posibilidad de conocer a cuatro pretendientes/as. Los mismos iban bajando de un autobús y si no les gustaban podían decir 'Next' para pasar a la siguiente opción. Eso fue lo que hizo el colegiado español aunque lo hizo con bastante poco tacto.