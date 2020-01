Díaz Ayuso: "Ahora todo el que proteste es radical, pero para mí no hay nada más radical que despreciar al Rey"

"En Madrid somos radicalmente libres", ha empezado Isabel Díaz Ayuso su intervención en la que ha asegurado que "me llama poderosamente la atención que un gobierno que está auspiciado por aquellos a los que no les importa la gobernabilidad de España, que quieren romper la unidad y que quieren destrozar todo lo conseguido en estos cuarenta años, que encima no podemos decir nada, porque si uno se enfrenta a esta situación y defiende lo conseguido, si defiende el bien común, los intereses de los ciudadanos a los que representa, ¿eso es ser radical?".

Para Díaz Ayuso "radical es lo contrario, radical es destrozar las instituciones, caminar al margen de la Ley", ha dicho. "Para mí no hay nada más radical que moverse al margen de los parlamentos y de la legislación -ha dicho- y de las normas de juego que nos hemos dado todos, eso es lo radical".

Qué es radical para Díaz Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho que no "quiere entrar en el juego de palabras", pero ha advertido de que "ahora lo que está haciendo el gobierno es que a partir de aquí todo el proteste es radical, todo el que levante la mano es radical, todo el que se posicione es radical de derechas y facha", ha dicho, lamentando que "cada vez que uno se queja de lo que está sucediendo está arrinconado, en el ostracismo".

"Pues para mí no hay nada más radical que no celebrar sesiones parlamentarias", ha comentado, "no dar ruedas de prensa, no ser transparente con los medios de comunicación, ningunear a la oposición, no hablar con los grupos y, por supuesto, despreciar al Rey y a las instituciones, díganme si eso no es radical", ha concluido.