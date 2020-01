Además, Carlos García Adanero (Navarra Suma) se ha referido al nacionalismo vasco: "En ningún caso vamos a perdonarle es que haya puesto al PNV como interlocutor de Navarra. El PNV no tiene votos en Navarra. Se presenta a las elecciones y no le votan en Navarra. Y no le votan en Navarra porque el mayor enemigo del régimen foral de Navarra es el nacionalismo vasco. En Navarra no queremos ser Euskadi".