Laso mostró su enfado con sus pupilos tras el paso por los vestuarios en el comienzo del tercer cuarto, cuando el Madrid perdía por 10: "Ellos juegan bien, tienen paciencia, no pasa nada. Pero como he fallado una de aquí, otra de aquí... Preocupaos un poco de esto. Llevan 14 [puntos]. ¡Vais andando. Estáis andando, hasta mi vieja podía venir más despacio! Si no jugáis con un poco de energía, vamos detrás de ellos todo el puto partido", gritó.

Una bronca que tuvo su efecto y es que el Madrid firmó una gran remontada para terminar imponiéndose en un partido donde destacó Rudy Fernández con sus 22 puntos.