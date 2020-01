Repaso del diputado de Navarra Suma, Sergio Sayas, a Pedro Sánchez

El diputado de Navarra Suma, Sergio Sayas, ha pegado un monumental repaso a Pedro Sánchez después de que éste pasara de largo ante los ataques a las instituciones y a la corona por parte de la diputada proetarra de Bildu.

"Si hay un partido político que no es democrático es, precisamente, Bildu", ha señalado Sayas durante su discurso en la segunda jornada de la sesión de investidura y en la que ha criticado que el candidato socialista haya decidido "blanquear" a la formación vasca para asegurarse "eternamente" el Gobierno y "a cualquier precio".



El diputado navarro ha subrayado que no se puede mejorar la vida de un país si depende "de quien quiere destruirlo" y ha catalogado de "pesadilla" el acuerdo del Gobierno de coalición.



Sayas ha arremetido también contra el pacto alcanzado en el Gobierno de Navarra, donde gobierna el PSOE con el apoyo de Bildu, que, en su opinión, es un "insulto" a la comunidad y ha dicho que "la Guardia Civil no se va a ir de Navarra" por mucho que el PNV lo pida.



"La Guardia Civil no se va a ir de Navarra porque Navarra la quiere y la necesita", ha añadido, ya que la comunidad autónoma agradece su trabajo en la lucha contra el terrorismo y por la libertad y la seguridad.



Sayas, quien ha recibido los aplausos de la bancada del Partido Popular en varios momentos de su discurso, ha insistido en su "no rotundo" a facilitar la investidura de Sánchez porque, según ha subrayado, el líder socialista está dispuesto a "vender España por fascículos".