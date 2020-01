El "no, no y no" de Oramas a Sánchez

El "no, no y no" de Oramas a Sánchez "No pienso traicionar a este país y a sus ciudadanos", durísma Oramas para votar en contra de Sánchez. "No voy a ser cómplice de ello y por eso voy a votar No".

