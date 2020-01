En declaraciones a Libertad Digital, la diputada del PP Teresa Jiménez Becerril ha dicho que "lo que ha pasado es que me he rebelado cuando Sánchez ha dicho que Zapatero había acabado con ETA y yo le he contestado, sin micro y alzando la voz, que ETA no está acabada, que los herederos de ETA están sentados en el Congreso (y les he señalado) y que él ha pactado con ellos para conseguir ser investido presidente".