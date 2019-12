Luis Enrique, ambicioso ante la Eurocopa: "Somos favoritos, no estoy descubriendo América"

Luis Enrique, ambicioso ante la Eurocopa: "Somos favoritos, no estoy descubriendo América" El técnico dice que no ve "a ninguna selección por encima" y anuncia que convocará "jugadores que no han venido nunca a la selección".

