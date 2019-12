Courtois: "Mi experiencia en el Mundial y en la Champions con el VAR es diferente a la sensación que tengo en España"

Thibaut Courtois no se mordió la lengua y habló claro del videoarbitraje (VAR) tras el empate del Real Madrid contra el Athletic de Bilbao en el Santiago Bernabéu (0-0), en un nuevo tropiezo de los blancos que les aleja del liderato que ocupa el Barcelona.

"Yo estoy a favor del VAR, pero mi experiencia en la Champions y en el Mundial es totalmente diferente a la sensación que tengo en España. Entiendo que quieran dar protagonismo al árbitro en el campo, que no quieran corregirle siempre como en la jugada de Lenglet con Varane que es una decisión del árbitro. Aún así creo que en muchas ocasiones ayuda, depende de afinar un poco", decía Courtois.

El cancerbero belga reconocía que "igual" le falta "un poco" de pegada al Real Madrid tras haber marcado sólo un gol en los tres últimos partidos. "A veces no quiere entrar. En Valencia, en el Camp Nou y hoy hemos tenido ocasiones para rematar el partido. Hay que seguir entrenando. Hemos hecho encuentros con tres, cuatro, cinco goles... Hay momentos en la temporada que la pelota no quiere entrar. No creo que sea falta de gol. La pelota no quiere entrar y hay que seguir trabajando. A veces no sale y hay que seguir, así que no nos falta gol", dijo.