Maradona se encara con unos niños que le pedían un autógrafo

Diego Armando Maradona, que actualmente dirige a Gimnasia y Esgrima La Plata, se acercó a la primera fila de la grada tras el banquillo para firmar autógrafos a unos niños. Pero estos se quedaron con un palmo de narices al ver como el Pelusa se encaró con ellos.

"Si siguen gritando 'Diego' me voy a la mierda. ¿Ok? Yo estoy acá respetándolos a ustedes, ustedes respétenme a mí. ¿Ok? No se lo digo más, ¿eh?. La próxima vez que digan 'Diego, Diego, Diego', me voy; no tengo ningún problema", les dijo el entrenador visiblemente enfadado.