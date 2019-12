Rajoy frivoliza en 'El Hormiguero' sobre su tarde de copas durante la moción de censura: "Francamente, no me acuerdo"

Mariano Rajoy pasó por el plató de El Hormiguero promocionando sus memorias recientemente publicadas y asumiendo el papel de bromista y chistoso, incluso en asuntos llamativamente graves como lo ocurrido durante la moción de censura con la que el perdió la presidencia y Pedro Sánchez llegó a la Moncloa.

Pablo Motos le preguntó por la famosa tarde noche en la que abandonó su escaño durante el debate de aquella moción y pasó muchas horas en un restaurante de Madrid, de que salió aparentemente tambaleándose según mostraban unas imágenes de televisión.

"¿Se tomaron muchos chupitos?", pregunta el presentador haciéndose eco de lo rumores y comentarios que se han hecho desde entonces sobre el consumo de alcohol aquella tarde noche. La respuesta de Rajoy es de una frivolidad extraordinaria: "Francamente, no me acuerdo", asegura el expresidente entre risas, "y le acabo de dar una exclusiva", remata.

Con el mismo tono de broma el expresidente explicó que "fue una comida que se montó por casualidad, fui a comer con cinco o seis amigos que estaban por allí y que podían haber sido otros cinco o seis" y no dice nada sobre los movimientos políticos de fondo que se produjeron en el PP durante esas horas, en las que Soraya Sáenz de Santamaría se mantuvo en el Congreso -dando lugar a la famosa imagen de su bolso en el escaño de Rajoy- y María Dolores de Cospedal dio una rueda de prensa negando que el propio Rajoy fuese a dimitir.

Sin cambiar de su registro frívolo, que había cosechado muchos aplausos del público presente en el plató, el que fuera presidente del PP termina diciendo que "lo único que recuerdo de esa tarde, además de que no me acuerdo de nada como ya le he dicho, es que me lo pasé muy bien, y hay gente a la que parece que le molesta que te lo pases bien".