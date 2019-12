Un premio de 200.000 rublos (2.800 euros), el respeto dentro del deporte que practicas y sobre todo la capacidad mediática que te otorga destronar a una leyenda como Vasili Kamotsky. ¿Quién es esta persona? El hasta hace unas horas campeón del mundo de bofetada que, por fin, ha sido derrotado.

Vyacheslav Zezulya. Así se llama el nuevo rey del mundo de las bofetadas. Ganó a Kamotsky con un buen gancho como el propio Vasili reconoció tras el combate: “Me pegó un buen gancho y me gustó. Me puso a dormir un poco. Creo que podría haber seguido, pero me agarraron y me sacaron de allí”.

Gancho descomunal del nuevo campeón, pero ojo, el destronado habló de la polémica que rodeó al combate: “Yo sólo le pegué a un 25% de mi potencial y él me pegó un gancho que me dejó jodido. Realmente no fue un bofetón, fue un gancho”.

El duelo, vistas las declaraciones de Vasili solo acaba de comenzar. Seguramente dentro de poco haya una nueva revancha.