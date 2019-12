Greta evita poner el puño en alto en la cumbre del clima

Greta Thunberg no sale del Ifema. Desde que llegara a Madrid el pasado viernes, la niña ecologista no ha dado abasto con su apretada agenda y ha sido la protagonista de todas las jornadas de la COP25. Dejando al lado sus infantiles argumentos para defender el medio ambiente, en la ponencia de ayer lunes, hubo un hecho que ha llamado poderosamente la atención: Greta no subió el puño en alto mientras el resto de los ecologistas asistentes lo hacía.

Todo sucedió después de una de las charlas (con baile incluido) en las que participó Greta. Para poner fin al acto, más de una decena de jóvenes decidieron alzar el puño derecho en señal de reivindicación, una performance que pareció no gustarle nada a Greta, que no dudó en quedarse estática y atenta ante este gesto político tan propio de la izquierda y los sistemas totalitarios.