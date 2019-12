Javier Aguirre en estado puro: "Estaba cagado ante el Celta"

"Tranquilo nunca estás. Aflojamos y descuidamos los detalles y nos entró el miedo en el cuerpo. Tenemos que manejarlo mejor, pero me quedo con el trabajo para lograr los tres puntos. Molesta mucho que nos sigan marcando a balón parado". Estas fueron las palabras de Javier Aguirre, técnico del Leganés, a la primera pregunta que le hicieron sobre el ajustado 3-2 de su equipo ante el Celta.

En el primer párrafo, todo normal. Un entrenador que pasa de un 3-0 fácil a un 3-2 contra un equipo que jugaba con uno menos y que ha sentido el miedo a perder. Todo normal a no ser que seas Javier Aguirre. Primera contestación, normal, la segunda, no tanto. Genio y figura el mexicano.

La rueda de prensa de Aguirre se tornó en una ristra de carcajadas cuando explicó cómo se sintió realmente sobre el campo: "Estaba cagado al final. Me estaba acordando de un partido con el Athletic que ya me dio la vuelta al marcador. La pu... No dábamos respuesta al final y el Celta fue a por el empate. Al final apelas al orgullo de los jugadores. Se ha visto mucho entusiasmo y una gran actitud. Estamos vivos y eso es importante".