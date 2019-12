Nolaskoain, del Deportivo: "No ganamos un partido ni a la ONCE, es increíble lo malos que somos"

Peru Nolaskoain no se muerde la lengua. En un vídeo procedente de su cuenta de Instagram, aparentemente grabado con anterioridad al derbi de este domingo en el Anxo Carro ante el Lugo (empate sin goles), el joven centrocampista vasco del Deportivo de La Coruña reconoce en tono distendido la horrible racha del equipo, que le ha llevado a encadenar 17 partidos sin ganar.

"He llegado a la conclusión de que estoy jodido. Tengo un trancazo de locos, que no sé de dónde viene, y no ganamos un partido ni a la ONCE. Es increíble lo malos que somos. Preocupante de verdad", señala sin tapujos Nolaskoain, que llegó al Deportivo el pasado verano en calidad de cedido por el Athletic de Bilbao.

El futbolista es titular indiscutible desde su llegada, primero con Juan Antonio Anquela y ahora con Luis César.

Peru sigue dejando varias perlas en el vídeo: "Y, aparte, no salgo de fiesta... Salir de fiesta para emborracharme y para olvidar la puta mierda de año que estoy haciendo y estamos haciendo. No, no. Me quedo en casa haciendo el subnormal".