Jorge Lorenzo se retira: "Me encanta ganar, pero con Honda no era posible al menos a corto plazo"

Jorge Lorenzo ha confirmado este jueves su retirada del Mundial de velocidad después del Gran Premio de la Comunidad Valenciana, última prueba de la temporada de MotoGP que se disputará este fin de semana en el Circuito Ricardo Tormo de Cheste (Valencia).

En rueda de prensa convocada de forma sorpresiva este mismo jueves por la mañana y al lado del CEO de Dorna —organizador del Mundial—, Carmelo Ezpeleta, el piloto balear, de 32 años, confirmaba que abandona MotoGP pese a tener firmado un segundo año con el equipo HRC.

"Siempre he creído que hay cuatro días que son importantes para la vida de un piloto. Cuando debutas en el Mundial, cuando ganas tu primera carrera, cuando ganas tu primer Mundial, algo que no todos pueden conseguir y que yo y muchos hemos conseguido, y el cuarto es cuando anuncias tu retirada. Este día ha llegado para mí y estoy aquí para anunciar que este domingo será mi última carrera en MotoGP", señalaba Lorenzo.

La falta de adaptación a la RC213V, pese a viajar incluso a la fábrica en Japón en busca de soluciones, los constantes accidentes —incluida una lesión vertebral debido a una caída en Holanda— y los malos resultados, siendo una undécima posición en Francia su mejor actuación en este 2019, le han llevado a tomar esta decisión.

"Toda la energía e intensidad que he dedicado, ser tan perfeccionista requiere mucha automotivación y lo saben los que me conocen", explicaba Lorenzo ante los medios en una rueda de prensa que ha ofrecido en la sala de prensa del Circuito Ricardo Tormo. "Sentí que necesitaba un cambio después de nueve años de Yamaha. Pasar a Ducati me dio un gran impulso, a pesar de que los resultados fueron malos. Después, cuando firmé con Honda, tuve otro impulso emocional, cumplí el sueño de cualquier piloto. Desafortunadamente llegaron las lesiones muy pronto y no era capaz de estar en condiciones físicas normales para ser rápido y competitivo. Luché pensando que era cuestión de tiempo que todo cuajase, pero cuando empecé a ver un poco de luz, tuve esa caída tan fea en Montmeló y otra en Assen unas semanas más tarde. Cuando me levanté después del golpe me dije: '¿Jorge, esto merece la pena? ¿Merece la pena seguir sufriendo?'", ha relatado el piloto.

Las lesiones, pero también los malos resultados. Ha sido otro de los factores clave por los que el mallorquín decide retirarse: "Me encanta este deporte, pero por encima de todo me encanta ganar y me di cuenta de que con Honda esto no era posible, al menos a corto plazo".

Asimismo, el balear ha querido pedir disculpas al equipo Honda y al director deportivo del equipo, Alberto Puig. "Me es imposible mantener la motivación y los objetivos del inicio de temporada, no eran realistas. Lo siento por Honda y especialmente por Alberto Puig, que ha sido el que me ha ofrecido esta oportunidad. Recuerdo muy bien los test de Montmeló de 2018, una de las primeras reuniones que tuve con Alberto, y sonde empezamos a hablar de mi paso a Honda. Le dije que no lo lamentaría, pero le he defraudado a él y a Honda. Creo que es esta la mejor decisión, porque Honda y Lorenzo no pueden luchar sólo por los puntos, o los cinco primeros o el podio, que creo que era posible a largo plazo. Yo quería estar aquí para ganar", ha explicado.

Jorge Lorenzo deja el Mundial con cinco títulos en su haber, tres en la categoría de MotoGP (2010, 2012 y 2105), siempre con Yamaha, y dos en la de 250cc (2006 y 2007), con Aprilia, además de haber firmado 68 victorias (47 en MotoGP, 17 en 250cc y 4 en 125cc).