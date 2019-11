Avance de 'The Mandalorian', la serie de 'Star Wars' en Disney+

Disney+ llega este martes 12 de noviembre junto con el primer episodio de The Mandalorian (El Mandaloriano). El servicio de streaming no llegará a España hasta marzo por lo que solo queda esperar y disfrutar del material promocional. Uno de los últimos clips publicados antes del estreno muestra una nueva secuencia en la que el protagonista se ve envuelto en una pelea de bar.



Los tráilers anteriores ya han mostrado algunos momentos de esta escena, pero la gran novedad es que esta vez se escucha brevemente la voz de Pedro Pascal. Los clientes del bar tratan de intimidar al protagonista, que acaba con todo el grupo.



The Mandalorian (El Mandaloriano) parece seguir los pasos de los títulos clásicos de la saga, que incluyen numerosas secuencias en bares y cantinas. La escena de "Han disparó primero" de Una nueva esperanza; la persecución en el bar de El ataque de los clones; o la secuencia del casino en Canto Bight en Los últimos Jedi son solo algunos ejemplos.



La ficción protagonizada por Pascal, Gina Carano, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Carl Weathers, Omid Abtahi, Werner Herzog y Nick Nolte cuenta con ocho episodios y llega a Disney + el 12 de noviembre.