Espinosa de los Monteros enseña matemáticas y deja en ridículo a Susanna Griso con los delitos sexuales de los inmigrantes

Susanna Griso estaba muy escandalizada por las intervenciones de Santiago Abascal sobre inmigración en el debate del lunes.

En una entrevista en su programa Espejo Público pretendía reprochar al portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, el discurso del partido en esta materia y para ello la ínclita periodista catalana se documentó concienzudamente.

Así, cómo prueba de que los inmigrantes no cometen más delitos sexuales que los españoles, Griso dijo que "sólo uno de cada tres" de estos crímenes es cometido por inmigrantes. Espinosa de los Monteros reconoció que desconocía esa cifra, pero que, de ser cierta, no sólo no rebatía el discurso de Vox sino que lo reafirmaba: "Si hay un inmigrante por cada diez españoles y cometen uno de cada tres delitos sexuales, quiere decir que, de media, cometen tres ves más delitos que los españoles", señaló Espinosa. Una sencilla conclusión matemática que la presentadora no lograba entender. "Mis conclusiones son otras", respondía, mientras asimilaba, con cara de perplejidad, una nueva explicación de Espinosa sobre las estadísticas, que ella misma había puesto encima de la mesa.