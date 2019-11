El Dúo Dinámico se ofrece a presentar la edición de bolsillo de 'Memoria del Comunismo' de Federico Jiménez Losantos

El Dúo Dimánico, Manuel de la Calva y Ramón Arcusa, son leyenda viva de la música española pero como dice Federico Jiménez Losantos durante esta entrevista "nunca se llevarán un Goya porque son de derechas". Pioneros musicales en España, ellos crearon el fenómeno fan que años después también caracterizó a grupos como The Beatles.

Se confiesan oyentes de esRadio y fueron, cuenta Federico, de los primeros lectores de Libertad Digital. De hecho Manuel ha arrancado la entrevista contando que está leyendo Memoria del comunismo y ha bromeado con el autor: "ya nos hubiera gustado presentar el libro". Federico coge el guante y les ha emplazado a presentar la futura edición de bolsillo.

Durante la charla, en la sección de anécdotas musicales de Nuria Richart, cuentan que han sobrevivido al éxito porque en sus casas "no verás un retrato nuestro, ni discos de oro, ni posters, ni libros de recuerdos. No vivimos como Dúo Dinámico sino como personas normales. No vivimos para cantar sino que cantamos para vivir", decía Manolo. Los dos llevan casados casi 50 años y sus mujeres les acompañan en todas las giras. Contaba Manolo: "cuando termine aquí tengo que ir al mercado. Yo le digo a mi mujer, oye que soy muy famoso... Y dice sí, sí, pero te doy la lista de la compra". Y efectivamente saca del bolsillo el papel con las tareas. Manolo y Ramón aseguran que "nunca han tenido malas compañías, "¡ni fumamos!" y que tampoco se han rodeado de "palmeros". En 2020 Ramón Arcusa publicará un libro de memorias, una autobiografía.

En estos 60 años de carrera el Dúo Dinámico ha tenido hasta un cómic, que vendía 100.000 copias a la semana, porque era la forma en aquellos años de hacerse promoción, de vender discos. Lo mismo que hacer películas. La primera fue Botón de Ancla donde se lanzó la canción "Quince años tiene mi amor". Una canción que ahora muchos consideran políticamente incorrecta. Ellos comentan: "la canción era blanca y lo sigue siendo. Hasta Julia Otero nos dijo, ¿no os da vergüenza cantar esta canción...?". Todo un himno generacional y recuerdan aquellos años de "una España muy feliz, muy trabajadora, muy familiar".

Pero del pasado no solo vive el hombre y sobre las próximas elecciones del 10 de noviembre decía Ramón: "el problema de Abascal es que lo conocen a través de lo que han dicho otros de él pero además de ser el que habla más claro, tiene buenas ideas, que puedes estar de acuerdo con él o no". Y Manuel puntualizaba, "tenemos lo que nos merecemos".

Volviendo a su carrera Ramón Arcusa ha hablado de su amistad y colaboración profesional con Julio Iglesias (Ramón es el compositor de "Soy un Truhán"). En estos 60 años han compuesto más de tres mil canciones de las que han llegado al público unas seiscientas. "Resistiré", bromea Manuel, "es la canción de Pedro Sánchez en La Moncloa"; "Perdóname" o la incombustible "El final del verano". Cuentan que una buena canción te pilla trabajando y sale casi del tirón.

Ramón también recuerda durante la entrevista el día que cantó para Frank Sinatra: "en el 86 hice una canción para un dueto con Julio y que iba a producir Quincey Jones. Quedamos en Las Vegas llevé un cassette para hacer el playback y cuando acabé me dijo: "¿puedes cantarla otra vez?". Lo voy a recordar toda mi vida".

¿El peor momento profesional?, pregunta Federico. "La primera vez que decidimos dejarlo, en 1973. Acabábamos de ganar Eurovision con el "La, la, la" y de grabar con el productor de los Beatles. Pero ya no era nuestra época. Cuestión casi política. Pero en el 75 muere Franco y en el 78 la gente ya estaba hasta las narices de la canción protesta", comentan. "De la pana y la caspa", añade Federico.

En su regreso a los escenarios también hay una gran anécdota. Siguieron trabajando y un día les llamó el empresario Antonio Asensio. "Nos pidieron cantar en la fiesta del lanzamiento de El Periódico en Madrid y Cataluña". Primero se negaron pero Julio Iglesias les convenció, "os dejó los músicos y el equipo". Entonces Manolo preguntó: "¿Cuánto cobra Serrat y Víctor Manuel? ¿Quinientas mil?" Pídele un millón. Y Asensio accedió y les pagó 900.000 pesetas. "Nos vino de perlas".

El Dúo Dinámico actuará por toda España para celebrar sus 60 años de carrera. En Valencia, el 16 e noviembre, ya han agotado entradas. "Esta segunda etapa es maravillosa, cómo se llenan los sitios, cómo nos recibe el público". Manuel enseña una foto del Liceo de Barcelona lleno hasta la bandera. "La última vez que estuvo civilizado el Liceo... Lo que no consiga el Dúo Dinámico...", bromea Federico.