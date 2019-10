Primera parte del partido entre Atlético de Madrid y Athletic. El partido transcurre tranquilo hasta que se produce una de las jugadas tontas del curso futbolístico. El conjunto local devuelve con tranquilidad y a la vista de todos un balón desde la banda derecha para cumplir con la regla no escrita del fair play y el Athletic, ya con el balón en su campo y manso para la defensa, debe empezar otra jugada más del partido. Hasta aquí todo normal, pero es justo en la devolución cuando ocurre la jugada más inesperada.

Con el balón volando en dirección a la zaga vasca, Unai Núñez, para sorpresa de propios y extraños, coge el balón con la mano y, lógicamente, el colegiado del partido pita falta cerca del borde del área. El público se queda un segundo parado al no entender nada, pero rápidamente empieza a aplaudir irónicamente la decisión de su rival. Los compañeros de Unai no entienden nada y miran a su compañero con incredulidad. Incluso Iñaki Williams se acerca a él con claros gesto de no saber por qué había cogido el balón con la mano.

Aduriz y De Marcos a Simeone en pleno Atlético-Athletic: "¡Qué vergüenza!". Todo por lanzar la falta y no devolver otra vez el balón. Movistar captó las imágenes.