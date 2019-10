Thibaut Courtois comparecía a pie de campo sobre el césped del Son Moix, donde el Real Madrid encajaba este sábado su primera derrota en Liga (1-0) al caer frente al Mallorca.

"Creo que era el Mallorca que esperábamos. El míster nos dijo que iban a empezar con intensidad y teníamos que igualarlo al principio. Los primeros 5-10 minutos nos costó y no lo igualamos. El que mete gol (Lago Junior) es diestro y va adentro, lo mete bien al segundo palo. Tuvimos ocasiones pero nos faltaba el último pase que no llegaba y ellos no han tenido más ocasiones. Una pena porque aquí hay que ganar", afirmaba el guardameta, que nada pudo hacer para evitar el único tanto de la noche.

Ante las cámaras de Movistar Plus, Courtois analizaba la también expulsión de Álvaro Odriozola, dejando claro que su compañero se equivocó en la acción de la segunda amarilla. "La primera amarilla, desde donde yo estaba, da a la pelota. La segunda es justa. Igual con una tarjeta no hay que hacer falta, ha sido la adrenalina. Con diez queríamos ganar el partido pero era más difícil", afirmó.