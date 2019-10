Libros con Marco: Entrevista a Miguel Ángel Martín, un hombre libertario

La editorial REINO DE CORDELIA reúne por primera vez en español todas las entregas de la serie más popular de Miguel Ángel Martín, Brian the Brain, en una edición integral con lomo de tela y sobrecubierta de acetato transparente.

Miguel Ángel Martín es uno de los dibujantes y guionistas españoles con mayor proyección internacional. Ha sido galardonado con el Premio Yellow Kid al mejor autor extranjero (Roma, 1999), el Oscar de la historieta, o en 1992 con el Premio Autor Revelación del Salón Internacional del Cómic de Barcelona. Para la editorial Reino de Cordelia ha ilustrado el primer Don Quijote de la Mancha versiculado, una edición magnífica. Brian the Brain fue considerado el mejor cómic del año en 2007 por los lectores del diario italiano La Repubblica y en 2017 el Fetival Romiccs de Roma eligió Total OverFuck como el mejor comic europeo.

Brian the Brain es un cómic conmovedor, de cómo aprender a sumar pérdidas, y ácido en el humor, una creación única en la historia del género. El personaje apareció por primera vez a principios de los años 90 en una viñeta de la serie cómica Días felices que se publicaba en el suplemento infantil de Diario 16. Brian era el chico más listo de la clase y tenía el cerebro por fuera, símbolo de su gran inteligencia. Pero Brian es mucho más que un niño superdotado, es un ser diferente que lucha cada día por ser normal porque por lo general, la tribu, la sociedad, hace la vida imposible al raro, al especial. Como dice Manuel Vilas en el prólogo a la edición: "es también un aviso de que la libertad sigue siendo el camino más duro, más difícil".

Dice la editorial:

Brian the Brain, el niño telépata con poderes telequinésicos y el cerebro a flor de piel, apareció por primera vez por entregas en 1990 y su primera aventura, que acabó en 1993, fue recogida en un tomo en 2005. Seis años después apareció la novela gráfica sobre su juventud, Motor Lab Monqi, donde el personaje se había convertido en una cobaya humana del laboratorio Biolab. En 2014 se publicó la tercera y última entrega de la serie, Out of My Brain, donde Brian vivía como un marginado solitario y se ganaba la vida como colaborador de una empresa de servicios informáticos, donde trataba de ocultar los problemas de concentración acarreados por su pasado en Biolab. Un tomo, prologado por Manuel Vilas, que recopila ahora toda la serie, en un integral del trabajo más internacional de Miguel Ángel Martín, un clásico del tebeo contemporáneo.