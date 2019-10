Entrevista a Carmen Maura: "Los hombres ahora me dan hasta pena"

Carmen Maura no tiene pelos en la lengua, para bien o para mal, y ella lo sabe. Y sabe la repercusión que tiene cada vez que abre la boca, aunque no lo comparta. Por eso “llevo unos meses calladita porque me la cargo cada dos por tres”. Pero llegan las promociones de las películas que protagoniza y aunque no quiera, “porque luego me riñen”, termina hablando.

Es lo que ha ocurrido durante la promoción de Cuernavaca en una entrevista con Andrés Arconada para Es Cine. En la película mexicana Cuernavaca Carmen Maura da vida a una abuela que tiene que hacerse cargo de su nieto después de que su nuera haya tenido un accidente y se debata entre la vida y la muerte y su hijo no pueda hacerse cargo del pequeño.

Maura asegura que ha sido un rodaje muy duro porque aunque es abuela en la vida real “no soy para nada una abuela maravillosa, no soy una abuela tradicional”, confiesa. La actriz le cuenta a Arconada cómo durante el rodaje de Cuernavaca tuvo un incidente que casi termina con su salida de la película. El motivo era que no le dejaban estar con el niño que protagoniza la película con ella.

El director “pensaba que iba a llegar para dirigir la película” dando indicaciones al niño sobre cómo abordar el papel que contrariara las indicaciones del coach del joven actor. Algo contra lo que se revela Carmen, “no me gustan nada los coach”.

No obstante, “yo siempre he hecho la película que quiere hacer el director, pese a que a veces no estuviera de acuerdo”, aclara Maura. El colmo fue cuando un día “oigo al ayudante de dirección decir mi texto” durante un ensayo en el set con el niño en lugar de que lo hiciera ella. “Me planté, y dije se acabó, yo ensayo con los niños y hablo con ellos todo lo que me da la gana”. Fue entonces “cuando el director me dejó”.

No es la primera vez que le pasa a la veterana actriz. “En Francia acabo de rodar Una familia y el lobo y dejé claro que cuando yo rodara con el niño no quería que ni un coach se acercara al niño a darle instrucciones”. Maura explica que “con los niños hay que jugar en el rodaje, no se les puede hablar de cosas tristes antes de rodar porque sea un drama”. Y lo consiguió pese a que en Francia la ley obliga a que haya un coach con los niños en los rodajes, por eso “de vez en cuando se los llevaban para hablar con ellos y ya me los estropeaban”.

¿Somos más libres ahora?

Carmen Maura se sorprende durante la entrevista de la falta de libertad en la actualidad donde cualquier cosa se saca de contexto. Le pasó cuando dijo “me pone negra dar dinero a los catalanes” o cuando al recoger la Medalla Internacional de las Artes 2018 dedicó el premio a los padres porque está cansada de tanto Me Too. “Si dices lo que te da la gana es peligrosísimo” por eso “he estado unos meses calladita porque me la cargo cada dos por tres”.

Según Maura, “noto diferencias con hace unos años, y pensar que éramos más libres en los 80”. De hecho, “muchas de aquellas películas no se podrían hacer ahora”. Pero aún así sigue diciendo lo que le da la gana porque “al tener 74 años es difícil que no diga lo que me da la gana”. Aclara que “yo siempre digo las cosas con sentido del humor, pero luego todo el mundo se ofende”. Y explica que aquel premio lo dedicó a los padres porque era el día del padre, “dije se lo dedico a los hombres, pues me la cargué, los hombres ahora hasta me dan pena”. Entre risas reconoce que “quiero ser buena, ya estoy diciendo cosas que me la voy a cargar”.

Carmen Maura es una de las grandes del cine español. Sin embargo, no tiene reparos en trabar con directores debutantes o haciendo cosas que otros rechazan. “Nunca he estado en el paro, lo mismo sirvo para un roto que para un descosido, cuando empecé no era nada exquisita”. Eso ha hecho que “haya hecho cosas terroríficas, pero siempre he pensado que es mejor trabajar que no trabajar”.

¿Y las redes sociales? Pues reconoce satisfecha que no tiene ni una. “Mi nieta me dijo que si no estoy en las redes no existo, pues fantástico”.

Cuernavaca se estrena en cines este viernes 4 de octubre y está distribuida por Begin Films.