A Orlando Ortega le birlan la medalla en la última valla

Orlando Ortega, tras la final de 110 metros vallas: "Después de sacrificarse todo el año es duro que te quiten una medalla así. A mi que me ganen corriendo más duro que yo, que me ganen tirado en la meta, pero así no" https://t.co/o7pDpojx9X #Doha2019 #DohaWorldChampionships pic.twitter.com/il39AT5HRe