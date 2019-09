Rodrygo Goes está de dulce. El miércoles marcó nada más pisar el césped del Santiago Bernabeú ante el Osasuna. Zidane no le ha convocado para el derbi madrileño pero no ha dudado en mandarle con el filial de Raúl. Ha sido participe de la victoria en el Alfredo Di Steffano con un golazo dentro del área. El técnico español dijo en rueda de prensa que es un jugador del primer equipo y que le ayudarán con minutos para complementar su formación.