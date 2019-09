El momento más gracioso de la Laver Cup: el lío de señas entre Nadal y Tsitsipas

Rafa Nadal y Stefanos Tsitsipas jugaron juntos uno de los partidos de dobles que se disputaron en la Laver Cup, el torneo que enfrentó en Ginebra (Suiza) a una selección europea contra otro formada por el resto del mundo.

Durante el partido, Nadal y Stefanos no se entendieron en varias fases del mismo y por esa razón Rafa habló con el griego para explicarle lo que estaba saliendo mal. El diálogo fue tan gracioso que Roger Federer no pudo contenerse la risa al igual que el resto del equipo.

Nadal: "No nos estamos entendiendo. No sé dónde ibas porque no entendía tu gesto con los dedos. A partir de ahora, si cierras el puño es que te quedas en el mismo sitio y si pones cualquier dedo en cualquier dirección es que te cruzas".