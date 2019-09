Revilla defiende a Pedro Sánchez ante un espontáneo en plena calle

El incidente tuvo lugar este miércoles, a la llegada de Revilla y Sánchez a un restaurante. Al escuchar los insultos, el presidente de Cantabria recriminó su actitud al hombre que los profirió: "Compórtate. Me siento avergonzado de ti... No insulte", le reclamó, como puede escucharse en los vídeos que circulan en internet.



Para Revilla, a Sánchez se le puede decir "no le voto o váyase" pero "llamar varias veces a alguien hijo de puta eso no son modales". "Y el que disculpe eso está en el mal camino, porque necesitamos de muchísima cordura en España, veo últimamente demasiada crispación y con la crispación y el insulto no se ha arreglado nunca nada´", ha remachado.