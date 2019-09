Juanma Rodríguez se ríe del "ridículo" del Barcelona con Neymar, que "tiene denunciado al club"

Juanma Rodríguez no se corta: al analizar del fustrado fichaje de Neymar por el Barcelona en El Chiringuito el director de El Primer Palo ha hablado de "ridículo institucional" de la entidad blaugrana en una intervención que ya se está convirtiendo en viral en las redes sociales: "Yo no me imagino ni a este ni a ningún presidente del Real Madrid enviando hasta cuatro comitivas distintas a París para negociar con un futbolista que tiene denunciado al club".

"Ni a Florentino Pérez ni al peor de los presidentes del Real Madrid", ha recalcado, concluyendo que "el nivel de exigencia de la masa social del Real Madrid es muy superior al de la del Barcelona".

Además, Juanma Rodríguez ha ironizado sobre las ofertas que presentó el Barcelona: "Creo que ofreció hasta siete jugadores, vamos, ofreció hasta Lobo Carrasco", ha dicho entre risas, "Johan Neeskens, Migueli, Asensi, Jordi Cruyff, a Jota Jordi"... ha ironizado entre las risas de los presentes.