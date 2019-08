Tsitsipas se encara con el juez de silla: "Seguramente seas francés"

El griego Stefanos Tsitsipas tuvo un terrible debut en el Abierto de Estados Unidos ante el ruso Andrey Rublev al perder por 6-4, 6-7 (5), 7-6 (7) y 7-5.

Al margen de los problemas físicos que le azotaron, Tsitsipas tuvo varios desplantes hacia el juez de silla, el galo Damien Dumusois. En primera instancia, el heleno, que está situado en el octavo puesto del ránking ATP, le reconoció que tenía "que cambiar". Sin embargo, el juez le espetó que era "tarde" y que recibiría "una penalización".

"No me importa, haz lo que quieras porque eres lo peor. Tienes algo contra mí. No sé lo que tienes porque seguramente seas francés. Sois todos unos bichos raros", le dijo Tsitsipas a Dumusois.

"Dame una advertencia. No me importa, dámela", concluyó Tsitsipas antes de que Damien Dumusois le terminara de penalizar.