'Western Stars', el documental que repasa los altibajos de Bruce Springsteen

Bruce Springsteen, que siempre ha hablado abiertamente sobre los problemas de su vida, fueran personales, espirituales o creativos, se abre en canal en el adelanto de Western Stars. "Es fácil perderte a ti mismo, o no encontrarte nunca", anuncia el Boss.



"Cuanto más mayor te vuelves, se hace más grande el equipaje con el que no has lidiado, así que corres. Yo he corrido en bastantes ocasiones", confiesa el cantante. "He pasado 35 años intentando aprender cómo dejar ir las partes destructivas de mi carácter, y sigue habiendo días en los que lucho con ello", sentencia.



Western Stars acompaña al álbum homónimo de Bruce Springsteen lanzado en junio de este año, y repasará los altibajos de la exitosa carrera del cantante. El documental se estrenará mundialmente este septiembre, durante el Festival Internacional de Cine de Toronto.