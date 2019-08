Las Asociaciones de Vecinos piden a los turistas que no hablen de Barcelona

La campaña contra el turismo en Barcelona ha llegado este verano a uno de sus momentos más surrealistas con la iniciativa de la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas (FAVB), que han lanzado una campaña en la que quieren convencer a los turistas de que cuando regresen a sus lugares de origen "guarden el secreto" y no cuenten nada de sus viajes en Barcelona.

La iniciativa ha tenido un eco considerable en las redes sociales gracias a un vídeo en el que una portavoz de la FAVB con no pocos problemas para expresarse en español explica que Barcelona es uno de los grandes destinos turísticos del mundo "y por lo tanto hemos querido hacer conscientes a los turistas de que ellos tienen algo a hacer", que es nada más y nada menos que "no explicar que han estado en la ciudad y no explicar los tesoros que han conocido".

La risueña portavoz dice que esto es "como cuando uno va a un lugar y ahora mismo decide no explicarlo o cuando uno va a la montaña a cazar setas (sic) y no lo explica".

Según los promotores de la campaña esta "quiere ser amable con el turista, no culpabilizarlos sino hacerlo consciente de que forma parte del problema".