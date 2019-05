Guardiola, indignado cuando le preguntan si recibe sobresueldos de Abu Dhabi: "¿Me estás acusando?"

"Se descubrió que Roberto Mancini tuvo sobresueldos de Abu Dhabi mientras era entrenador del City. ¿Alguna vez has tenido sobresueldos de Abu Dhabi mientras eras entrenador del Manchester City?". Esa pregunta que le formuló un periodista desató la ira de Pep Guardiola en sala de prensa.

El técnico catalán reprendió al periodista por hacerle esa pregunta, espetándole si sabía lo que le estaba preguntando realmente.

"¿Crees que me merezco este tipo de pregunta? Lo que pasó con Roberto -Mancini- no lo sé, pero el día que ganamos el triplete me preguntas que si yo he recibido dinero por otras vías", respondió Guardiola, que preguntó directamente al periodista una vez más.

"¿Me estás acusando? ¿Me estás acusando de recibir dinero por otras vías?", le dijo Guardiola, algo a lo que el periodista se limitó a responder que estaba haciendo una pregunta.