Pedro Sánchez entra en shock cuando Pepa Bueno le plantea la posibilidad de perder

Pepa Bueno le ha preguntado a Pedro Sánchez si dimitiría de sus cargos en el PSOE si no logra formar gobierno tras las elecciones, una pregunta que ha hecho al presidente poco menos que entrar en shock: "Pero me pregunta usted unas cosas que de verdad, yo no sé...", ha dicho el socialista.

"Es que me dedico a esto de preguntar", ha respondido la locutora de la SER, un argumento que no ha convencido a Sánchez: "Es como si está un torero que va a salir a la plaza y le dice usted, oye, si te da una cornada...".

La periodista ha insistido: "¿Dimitiría, dimitiría?", y finalmente el candidato del PSOE ha zanjado la cuestión con cierta brusquedad: "Es que esas cosas ni me las planteo".