Arrimadas empieza el debate de TV3 exigiendo la dimisión del moderador

Debate a seis en la televisión pública catalana con los candidatos a las elecciones generales por Barcelona de Cs, PSC, PP, ERC, JxCAT y En Comú y el arranque del debate lo ha protagonizado la líder de la oposición, Inés Arrimadas cargando contra la figura del moderador, papel que ha ejercido el propio director de la cadena pública, Vicent Sanchís.

Arrimadas ha reprochado a Sanchís que no está legitimado para moderar el debate ya que está reprobado por el Parlamento de Cataluña desde hace dos años aunque sigue cobrando su sueldo por estar al servicio del independentismo. La dirigente de Ciudadanos le ha tachado de “consejero de propaganda y comisario político" para, acto seguido, mostrarle una carta de dimisión como director de TV3 que ha redactado la propia Arrimadas, "para facilitarle" su marcha.

"Dado que fui reprobado por el Parlamento el 6 de abril de 2017. Dado que estoy imputado y procesado por haber puesto la televisión pública al servicio del golpe de Estado separatista desoyendo las advertencias del Tribunal Constitucional, yo, Vicent Sanchís Llàcer, presento mi dimisión como director de TV3 y renuncio a mi sueldo de 109.000 euros que pagan con sus impuestos todos los catalanes", decía el texto. Arrimadas ha entregado la carta a Sanchís que, con sorna, ha dicho que "estudiaría".

Pero no solo Arrimadas ha cargado contra la figura del moderador. También lo ha hecho la candidata del PP a las generales por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo -vestida de amarillo para denunciar que "quieren apropiarse de todo lo que es común"- que ha calificado como un ejemplo de "anomalía democrática" que Sanchís fuese el encargado de moderar este debate electoral en la televisión pública catalana estando procesado por desobediencia. "A mí no me pueden interpelar, yo no me presento a las elecciones", ha respondido Sanchís para huir de las acusaciones.

Desde JxCAT, la marca del fugado Carles Puigdemont, no han dudado en salir en defensa del director del TV3. La candidata Laura Borràs ha dicho que "TV3 es tan plural que permite que alguien venga a hablar de golpe de Estado", en respuesta a Arrimadas y Álvarez de Toledo. La candidata del PSC, Meritxell Batet, ha preferido no entrar en el debate de la manipulación de la televisión pública catalana.