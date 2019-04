Piel de gallina: el niño celtista que emociona al mundo del fútbol

El vídeo de este niño de Xinzo de Limia, que recorrió los 149 kilómetros que separan a la localidad orensana de Vigo para presenciar el fundamental partido en su lucha por la permanencia que el equipo de sus amores, el Celta, disputaba frente a la Real Sociedad.

Gracias a El Día Después, hemos podido sentir en primera persona como un niño siente y padece unos colores que le generan multitud de emociones. Bajo un aguacero que hace mella en su pelo, completamente empapado, el pequeño no se sienta ni tampoco suelta su bufanda del Celta. Vibra con cada lance del partido y no baja los brazos cuando el marcador se pone en contra.

El vídeo muestra cómo el niño, aparte de no perder detalle de lo que pasa sobre el terreno de juego, anima sin descanso y no para quieto rodeado de sus amigos, igual de atentos aunque quizá algo menos apasionados. La recompensa llega en forma de goles que celebra como el que más. Y rompe a llorar mientras no deja de entonar uno de los cánticos de apoyo al equipo. Una imagen que conmueve al mundo y se ha convertido en viral.