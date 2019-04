Juanma Rodríguez anuncia el "Armagedón" del Barça en 'El Chiringuito' El director de El Primer Palo habló tras el gol de falta que anotó Messi frente al Villarreal. "A mí no me gusta el fútbol, a mí me gusta el Real Madrid", dijo también en El Chiringuito.

