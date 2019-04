Carlos Sainz estalla tras chocar con Verstappen: "No me puedo creer lo de este tipo"

Carlos Sainz, que no pudo terminar este domingo el Gran Premio de Bahréin por un nuevo fallo mecánico, comentaba tras la carrera que pese a todo es positivo porque sabe que "los resultados llegarán".

El joven piloto madrileño de McLaren valoraba así el trabajo de su equipo, pero no dudó en arremeter contra Max Verstappen. Al recordar el incidente que protagonizó con el holandés al inicio de la prueba, Sainz dijo a las cámaras de Movistar F1: "Son cosas de las carreras. Incidentes. Sólo puedo decir que he salido bien, que he hecho todo lo que tenia que hacer, todo lo que tenia que intentar... pero me ha tocado la peor parte y pinchar a mí".

"Con la leche que me ha dado lo normal es que hubiéramos pinchado los dos y ambos nos habríamos quedado fuera de carrera, pero él ha tenido suerte de poder continuar. Me ha dado muy, muy fuerte", agregó.

Sainz cargó también contra Verstappen en la conversación de radio que mantuvo con su ingeniero en los instantes posteriores al choque. "No me puedo creer lo de este tipo. No me lo puedo creer", dijo el piloto madrileño visiblemente enfadado.