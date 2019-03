Monchi vuelve al Sevilla: "El Padrino 2 fue mejor que El Padrino 1"

Monchi vuelve al Sevilla dos años después. Diez días después de ser destituido por la Roma, el técnico de San Fernando ha sido presentado con el Sevilla, reiterando que no es "ningún salvador de nada porque nada hay que salvar".

Dice Monchi que está "convencido de que hay mucho trabajo por hacer aunque se han hecho cosas ya muy buenas", con el fin de "contribuir a que el Sevilla se pueda codear con la élite".

Al director deportivo gaditano, de 50 años, le han recordado la frase de "segundas partes nunca fueron buenas", a lo que él respondía: "Hay mucha gente fuera del Sevilla que me han dicho que me equivoco en la decisión, que me recuerda que nunca segundas partes fueron buenas... Pero todo eso lo sé, lo he valorado y he decidido estar aquí".

"Vamos a pensar que la segunda parte sea mejor que la primera. El Padrino 2 fue mejor que El Padrino 1", apuntó en este sentido.