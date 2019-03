Increíble el VAR: clamoroso penalti tangado al Huesca en el 88

El Huesca hizo un partido muy serio en el Coliseum. Llegó a adelantarse en el marcador gracias a un tanto de Enric Gallego. En la segunda parte el Getafe le dio la vuelta al marcador gracias a un doblete de Mata, uno de ellos de penalti.

Los de Francisco buscaron el empate con ahínco. En el 88, en un balón colgado al área del equipo azulón, Arambarri se cuelga encima de Musto y no le permite rematar. Un penalti muy claro que Eduardo Prieto Iglesias no vio y que el VAR dejó pasar por alto. Incomprensible que el videoarbitraje no actuara e hiciera, al menos, acudir al colegiado a ver de nuevo la jugada.