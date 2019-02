Juan Carlos Girauta se harta de Cataluña en su despedida: "Este catalán se hace toledano"

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Juan Carlos Girauta, ha mostrado su hartazgo de los nacionalistas: "Ustedes han roto la sociedad catalana, y este catalán hijo de maestra de catalán se hace toledano porque no puede más con ustedes; han acabado con la paciencia y no quiero verles ni en pintura".



Éstas han sido las palabras que el portavoz de Ciudadanos ha pronunciado en el pleno del Congreso durante la presentación de la moción que su grupo ha defendido este martes y que proviene de la interpelación que hace unos meses dirigió al Gobierno.



Es una moción contra las negociaciones con el independentismo, en concreto con las que a juicio de Ciudadanos llevó a cabo el presidente, Pedro Sánchez. La iniciativa ha sido rechazada por 174 votos en contra (PSOE, Unidos Podemos más otras fuerzas nacionalistas), por encima de los 166 a favor (PP y Ciudadanos, esencialmente).



La intervención de Girauta ante el pleno ha sido virulenta a tenor de algunas de las afirmaciones vertidas, como que "el nacionalismo es un veneno que ha azotado España durante gran parte de su historia", o de acusaciones de este cariz hacia los nacionalistas : "Mírense en el espejo y verán fascistas".



Les ha reprobado, además, por lo que ha dado en llamar su carácter "binario", ya que su "reduccionismo" les ha llevado, ha dicho, a que en Cataluña todo se resuma en que "el catalán bien y el castellano mal" o "la estelada bien y la bandera española mal".



Por todo ello, como conclusión, ha sentenciado que en las próximas elecciones aspirará a repetir en el Congreso como número uno por Toledo porque ya no puede más con los nacionalistas y porque han conseguido romper la sociedad catalana.