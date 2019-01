El actor Arturo Fernández se queja de que no le contratan dónde gobierna Podemos, y él "no va a subvención, sino a taquilla". Se pregunta: "No acabo de entender cómo puede haber una persona con sentido común puede votar a Podemos. Qué te trae Podemos, qué te ofrece, más comunismo...". El nonagenario actor también arremete contra Pedro Sánchez y su pacto de gobierno con "separatismo, comunismo y Bildu".

