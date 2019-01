Alarma Neymar: vacila al rival, recibe una triple entrada, se le dobla el pie y se va llorando al hospital

Neymar se retiró lesionado a la hora del partido de Copa de la Liga que disputaron PSG y Estrasburgo. Los médicos le atendieron en su pie derecho y el brasileño optó por irse al vestuario y de ahí al hospital. Se marchó cojeando y llorando.

Neymar volvió a encender a sus rivales con acciones como una lambretta o un amago de disparo. El brasileño recibió varias entradas duras, entre ellas, una triple, tres jugadores del Estrasburgo fueron al alimón a por él.

La acción en la que Neymar se dobla el pie enciende todas las alarmas después de la lesión que sufrió en el quinto metatarsiano de su pierna derecha que le impidió jugar el tramo final de temporada con el PSG y que le impidió llegar en plenitud al Mundial.

Tuchel reconoció al final del encuentro que el ex del Barcelona está preocupado: "Neymar tiene miedo, no he podido hablar con él porque está en el hospital, pero es el mismo pie de la lesión anterior. El quinto metatarsiano".