Victorino Martín defiende los toros en el Senado: "El animalismo es la aniquilación total y absoluta de nuestra cultura"

El ganadero, hijo del mítico Victorino Martín y propietario de la ganadería del mismo nombre, una de las más prestigiosas del mundo taurino, ha hecho una contundente defensa de la tauromaquia en su comparecencia en el Senado.

"El animalismo es la aniquilación total y absoluta de nuestra cultura y también de nuestro mundo rural", dijo Victorino Martín. "¿Queremos una sociedad donde una parte se arrogue la potestad de decir qué puede ser visto y qué es lo que no puede ser visto? ¿Una casta inquisitorial y censora que decida qué es moral y qué es inmoral? ¿qué es cultura y qué no es cultura?", se preguntó el ganadero que, acto seguido, se dirigió a los senadores: "Señorías, son ustedes garantes de que nadie se atreva a hacer de España un país menos libre, no pueden consentir que alguien se arrogue el derecho a decir qué es cultura o qué no es cultura".

"¿Son necesarios Goya, Falla o García Lorca? Quizá podríamos haber existido sin alguna de estas cosas. Seguramente. Pero indudablemente el mundo sería un lugar mucho más pobre. Como sería más pobre el mundo si no existiera la tauromaquia", concluyó.