El penalti de Rulli a Vinicius: así fue la conversación de Munuera con el VAR

Durante la comparecencia explicativa de Velasco Carballo y Clos Gómez sobre el funcionamiento del VAR en la primera vuelta de LaLiga Santander, uno de los momentos cumbre llegó cuando se hizo pública la conversación entre el árbitro del encuentro, Munuera Montero, y la sala del VAR, donde actuó como asistente Melero López.

"Quiero verla, que no reanude", se escucha en el momento que Rulli derriba a Vinicius. El juego continúa mientras Melero López va dando instrucciones al realizador para que le ponga las repeticiones de la jugada. "Más despacio, dame otra y que no reanude", se le oye decir. A continuación se escucha: "Nada, tiramos para adelante". Y concluye: "José Luis, todo OK".

Tras ello, hay un segundo pase donde se ven los monitores del VAR y las diferentes tomas que visionó Melero López hasta llegar a ese "José Luis, todo OK" con el que se dirige a Munuera Montero.