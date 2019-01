El momento más tenso entre Santiago Abascal y Susana Griso por la violencia doméstica

El momento de mayor tensión durante la entrevista se producía cuando la presentadora, Susana Griso, le preguntaba por su propuesta de aprobar una Ley Intrafamiliar. La entrevistadora recordaba su condición de víctima de amenazas por parte ETA y se mostraba sorprendida por la "poca sensibilidad que demuestra hacia las víctimas de violencia machista", a lo que Santiago Abascal negaba la mayor y calificaba sus palabras de "manipulación": "¿Alguién se imagina que una Ley me habilitara para señalar a mis vecinos diciendo ese es de ETA y que por mis simple palabra se les detuviera?", a lo que Griso le reprochaba que "la comparación no era razonable".

El presidente de VOX se quejaba a continuación de los "mantras pogres" y del "totalitarismo" que impide "discrepar" y defendía que son el único partido que defiende la cadena perpetua, no revisable, porque "un delincuente sexual no se rehabilita nunca y alguien que no se rehabilita no debe salir de la cárcel jamás". Por último, denunciaba que su partido ha sido "estigmatizado" y "maltratado" por algunos medios que calificaba como "menos libres".