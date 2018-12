Tremendo palo de Pablo Machín al Mudo Vázquez tras su expulsión en Leganés

El entrenador del Sevilla, Pablo Machín, dio un toque de atención a Franco El Mudo Vázquez, que dejó a su equipo con diez al descanso del partido que los hispalenses disputaron este domingo contra el Leganés en Butarque (1-1).

El argentino, que vio su primera tarjeta roja en siete años en Europa, le espetó a Hernández Hernández un "eres un caradura" en el túnel de vestuarios, acabada ya la primera mitad del partido.

Y Machín no dudó en recriminarle la acción a Vázquez, incluso en la rueda de prensa posterior al partido. "Todos damos el máximo en beneficio del equipo y no nos podemos permitir el lujo de que alguien sea un inconsciente y haga una cosa que lastre en exceso al equipo. Seguro que no se volverá a repetir", decía el técnico soriano en referencia a su futbolista.