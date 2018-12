Claves para aliviar el codo de tenista

El codo de tenista es una sensación de inflamación en los tendones de los músculos que insertan en el epicóndilo. Marta Pérez, profesora de yoga, explica una secuencia de ejercicios que nos ayudarán a estirar esta zona y aliviar el dolor.

Vitanano C, de mundonatural, es una combinación de vitamina C y fosfolípidos esenciales que forman una parte importante de las membranas celulares y que ofrece una biodisponibilidad hasta un 98 % frente a otras formas orales de vitamina C (15%). La vitamina C contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario durante el ejercicio físico intenso y después de este, contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos, huesos, cartílagos, dientes, encías y la piel.

Curcusan, de mundonatural, es un complemento alimenticio a base de Cúrcuma, Vitamina C y Colecalciferol (Vitamina D3). Incorpora Meriva™, extracto fitosomado, soluble y estandarizado de cúrcuma y lecitina de soja (fosfatidilcolina), obtenido mediante la tecnología Phytosome® y que favorece una mejor absorción a nivel del sistema digestivo y mayor biodisponibilidad a nivel de tejidos. La vitamina C contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal del sistema inmunitario, a la protección de la célula frente al daño oxidativo, ayuda a regenerar la forma reducida de la vitamina E, ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La Vitamina D contribuye al proceso de división celular.

Namasté