Rodrycius es real: carrerón de Vinicius por banda y definición de crack de Rodrygo

Vinicius, además, habló al término del encuentro sobre su papel en el Real Madrid y cómo ve su futuro en el club blanco.

Jugar en el Madrid. "Siempre es bueno jugar rodeado de los mejores, estar con ellos, jugar en el Real Madrid no tiene precio. Es un sueño que he tenido siempre y que estoy pudiendo realizar".

¿Qué puede aportar? "Todo llega, hay que estar con la cabeza tranquila y feliz. Mi familia y yo estamos contentos por haber podido participar. No existe nada mejor que poder debutar en el Santiago Bernabéu frente al Atlético de Madrid".

No compartir vestuario con Cristiano. "Me habría gustado jugar con él, pero ahora estoy con campeones del mundo y ya no tengo que hablar de él".